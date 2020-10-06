В Воронеже остановка «Некрасова» на улице 20-летия Октября стала «умной»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Остановка «Некрасова» на улице 20-летия Октября стала «умной». Павильон появился за счет инвестиций индивидуального предпринимателя. Комплекс оборудован разъемами USB для зарядки гаджетов. Установлены камеры видеонаблюдения и освещение. Рядом с остановкой появились новые киоски - их архитектурный вид разработан и согласован городским управлением главного архитектора.

Еще в середине сентября мэр Воронежа Вадим Кстенин предложил предпринимателям начать обновление нестационарных торговых объектов (НТО) уже сейчас. Кроме того, для бизнесменов, устанавливающих киоски вместе с «умной» остановкой, были выработаны особые условия: срок договора - 10 лет, а не 5 как было раньше.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

У обновленной остановки «Некрасова» специалисты комбината благоустройства Ленинского района привели в порядок прилегающую территорию. Но в дальнейшем за чистотой и должным видом будут следить предприниматели.

«Умные» остановки, которые будут со временем появляться за счет частных инвестиций по всему городу, должны стать важной частью транспортной системы. Напомним, в 2019-м году администрацией Воронежа сформированы все необходимые документы, определяющие стратегию развития городского транспорта.

- Проведена расширенная публичная презентация проекта новой маршрутной сети областного центра. Все замечания и предложения рассмотрены, наиболее конструктивные учтены. Новая схема предусматривает сокращение общего количества автобусных маршрутов без ущерба для разветвленности сети, укрупнение и обновление подвижного состава, - отметил Вадим Кстенин.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Пока же муниципальная транспортная компания готовится к поставке первых 62 автобусов - которые приобретаются по программе льготного лизинга. В то же время Минтранс одобрил вторую заявку Воронежа на приобретение современных автобусов большой вместимости. Планируется, что муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» получит в 2021 году еще 58 новых машин. Сейчас в мэрии работают над тем, чтобы и частные перевозчики смогли закупить автобусы большого класса на выгодных условиях.