В 2021 году в Воронеже размещать киоски и павильоны будут по новой схеме

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов 17 сентября обсудили на рабочей встрече мэра Воронежа Вадима Кстенина с представителями крупнейших торговых сетей Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Срок нынешней схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и соответственно договоров с предпринимателями истекает в 2021 году. Сотрудники управления главного архитектора Воронежа уже разработали 59 типовых решений для обновления киосков, остановок и даже павильонов с автономным туалетом. Новую схему размещения нестационарных торговых объектов 17 сентября обсудили на рабочей встрече мэра Воронежа Вадима Кстенина с представителями крупнейших торговых сетей.

Павильоны могут вернуться в центр города

В 90-е в Воронеже было около 10 тысяч киосков. Чтобы как-то упорядочить эту отрасль, в городе пришлось ввести серьезные ограничения по специализации - они коснулись 70 улиц. На этой территории в НТО можно изготавливать ключи, торговать цветами, печатной продукцией и мороженым. Исключительное право работать по любой специализации даже в центре Воронежа осталось только у киосков в составе остановок.

- Мы предлагаем смягчить ограничения, убрав из этого списка 39 улиц, то есть больше половины. При этом требуется серьезно ужесточить требования к специализации, - отметила вице-мэр Людмила Бородина. - Будем также внедрять дополнительные специализации НТО - аптека и мини-офис, это востребованные направления, - дополнила Людмила Бородина.

Такими могут быть новые павильоны Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Предприниматели также попросили вернуться общепит в НТО на центральные улицы. Некоторые представили этой отрасли пытаются работать в сердце города и сейчас, но «прячутся» под специализацию «мороженое».

-Надо помнить, что общепит всегда вызывает ряд проблем, в первую очередь, это мусор. И бизнес не всегда должным образом следит за прилегающей территорий, и покупатели не каждый раз доносят упаковку до урны. На улицах исторического центра это тем более недопустимо. Тем не менее, люди должно иметь возможность купить еду, поэтому предлагаю отдельно проработать и закрепить в новой специализации «мороженое» несколько расширенный ассортимент, чтобы потребители могли приобрести себе к кофе или коктейлю что-то из продуктов, - отметил Вадим Кстенин.

Предпринимателям станет выгодно строить туалеты и остановки

На 2021 год сохранится право преимущественного размещения НТО: если раньше место было приобретено на аукционе, и к предпринимателю не было нареканий, то он сможет продолжить работать. Но в дальнейшем места будут разыгрываться на аукционе. Это сделает процесс прозрачным и стимулирует конкуренцию.

Кстати, по итогам аукционов, на центральных улицах можно будет увеличить максимальную площадь павильона до 18 кв.м., вместо 8-ми. А в остальных местах - до 40 кв.м. вместо 20 кв.м. Конечно, киоски должны будут соответствовать архитектурным нормам, не портить облик улиц и не мешать пешеходам.

Такими могут быть новые павильоны Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Еще одно нововведение: схему размещения НТО предлагают сделать бессрочной, а срок размещения объектов определять в зависимости от вида. Например, стандартный павильон можно будет поставить на 6 лет. Если предприниматель вложится в «умную» остановку или торговый объект с туалетом - уже 10 лет. Чтобы стимулировать предпринимателей к установке именно таких нужных городу объектов, будет также снижена плата за размещение.

Кстати, для торговых сетей, реализующих печатную продукцию (а это социально значимый товар), установят минимальную стоимость размещения - 30 рублей за квадратный метр.

Срок ввода НТО в эксплуатацию теперь разделен на этапы - 3 месяца на ввод и 3 месяца на устранение замечаний. Предприниматели просили увеличить срок до 5 лет. Но кто же тогда будет заниматься обновлением?

- С учетом того, что в мае 2021 года многие предприниматели смогут воспользоваться правом преимущественного размещения объекта, понятно, что на реконструкцию у вас не три месяца, а практически целый год. Ничего не мешает начать подготовку уже сейчас. Тем не менее, считаю возможным проработать варианты этапов работ либо какого-то адекватного увеличения сроков реконструкции, - подытожил Вадим Кстенин.