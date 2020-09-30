Воронеж в 2021 году закупит еще 58 низкопольных автобусов по льготной программе

Фот:о пресс-служба мэрии.

Минтранс одобрил вторую заявку Воронежа на приобретение современных автобусов большой вместимости. Планируется, что муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» получит в 2021 году еще 58 новых машин. Господдержка осуществляется в формате лизинга – перевозчику предоставят право приобрести транспортные средства с существенной скидкой.

Ранее была согласована покупка по той же программе 62 низкопольных автобусов - они поступят до конца этого года. Предусмотрена возможность рассрочки платежа до пяти лет. Поэтому муниципальное предприятие первый свой взнос за автобусы, приобретаемые в 2020 году, сделает только в 2021-ом.

62 машины общей стоимостью около миллиарда рублей (с учетом лизинговых платежей), обойдутся Воронежу почти вдвое дешевле – в 499,4 млн. рублей.

Обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта предусмотрено в 2020-2024 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кстати, сейчас в «Воронежпассажиртрансе» активно подбирают новых водителей - автобусный парк ведь значительно пополнится.

Федеральную поддержку можно было получить только на покупку низкопольного состава большого или особо большого класса. Работать такие автобусы должны на магистральных маршрутах. Эксперты также оценивали развитие инфраструктуры городского пассажирского транспорта.

- Воронеж стоит на пороге транспортной реформы. В течение трех лет мы планируем полностью перенастроить всю систему. Уже заключены контракты с перевозчиками в новой редакции, закрепляющие систему штрафов, в 2021 году начнется поэтапное внедрение новой маршрутной сети, также жители города получили возможность оплачивать проезд безналичным способом. Все это, конечно, было учтено при рассмотрении заявки, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр отметил, что взаимодействие с Минтрансом продолжается. Прорабатывается возможность приобретения дополнительных автобусов большого класса на льготных условиях, но уже для частных транспортных компаний.