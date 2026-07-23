Администрация Воронежа окажет помощь семье погибшего от атаки БПЛА мальчика

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования семье трехлетнего мальчика, погибшего в результате пожара в частном доме, возникшего после атаки беспилотника ночью 23 июля.

- Это тяжёлая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль. В такие минуты никакие слова не способны облегчить горе, но знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку, - сообщил мэр.

Напомним, в результате ночной атаки на Воронежскую область погиб ребенок и пострадали три человека. На месте ЧП работают оперативные службы.

Прокуратура области организовала «горячую линию» для помощи пострадавшим.