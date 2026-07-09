Возле воронежского Памятника Славы отремонтировали канализацию

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Специалисты почти завершили восстановительные работы на участке трубопровода возле Памятника Славы в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж вечером 9 июля.

В компании добавили, что сейчас завершили промывку системы от остатков грунта и песка, а также провели технические испытания на герметичность стыков.

— Коллектор работает в штатном режиме, — уточнили в компании.

На площадке теперь демонтируют временные конструкции, вывозят материалы и технику. Подрядная организация приступила к извлечению шпунтовых свай, которые использовались для укрепления стенок котлована. Процесс демонтажа требует времени в связи с глубиной погружения свай в грунт.

Напомним, 5 июля коммунальщики обнаружили поломку на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм. Из-за ремонта пришлось полностью перекрыть движение на участке Московского проспекта. и скорректировать18 маршрутов общественного транспорта.