В Воронеже из-за коммунальной аварии роют 7-метровый котлован в Коминтерновском районе

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В Коминтерновском районе Воронежа продолжаются работы по устранению коммунальной аварии. На месте утечки специалисты роют котлован глубиной 7 метров — для доступа к трубопроводу. Задействовано десять единиц техники, включая два экскаватора, и 12 рабочих в составе нескольких бригад. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» днем 6 июля.

Глубокое залегание труб требует особой аккуратности, поэтому после завершения земляных работ стенки котлована укрепят, чтобы исключить риск обрушения.

Ради безопасности движение на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова полностью перекрыто. Это повлекло корректировку 18 автобусных маршрутов. Кроме того, из-за отключения контактной сети временно прекращена работа троллейбусов №7 «ВГУ – Троллейбусное депо № 2» и №99 «ВГУ – улица Владимира Невского (универсам «Молодежный»)».

Также закрытым остается въезд на кольцо с улицы Хользунова при движении от улицы Маршала Жукова в сторону улицы Шишкова. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда заранее.