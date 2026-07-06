Коммунальщики нашли место повреждения коллектора в Коминтерновском районе Воронежа

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Аварийные работы на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе велись в ночное время. Специалисты обследовали инженерные сети, определили место повреждения и завершили монтаж перекачивающего оборудования. Теперь они собираются вскрывать асфальт с использованием гидромолота, после чего начнутся основные земляные работы. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.

В компании объяснили, что полностью перекрыть движение на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова пришлось в связи с требованиями безопасности.

Использование тяжелой техники при вскрытии асфальта создает риск попадания фрагментов покрытия в проезжающие автомобили.

Сейчас на объекте задействовали две насосные станции для откачки сточных вод из коллектора в приемную камеру. Воду в жилых домах не отключали.