Воронежцы добились запрета на строительство семиэтажки в частном секторе

Квартал застроен одно- и двухэтажными домами Фото: Ирина КАЗАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жители частного сектора отстояли свои права в борьбе с застройщиком, который пытался построить семиэтажку на улице Луначарского, 16. Напомним, два года назад строительная фирма выкупила три смежных участка с целью возведения многоквартирного жилья. Первоначально планировалось возведение блочных коттеджей. Но аппетит у нового владельца земли вдруг начал расти, он захотел возвести на клочке земли среди одно- и двухэтажного жилья семиэтажку. Да не одну, а целых две! Будущую постройку уже на этапе планировки нанесли на "Яндекс.Карты". И даже тот факт, что район не имеет централизованной канализации, строителей не смутил.

В конце мая вопрос о переводе участка из зоны малоэтажной в зону среднеэтажной застройки вынесли на общественные обсуждения, в ходе которых местные жители единогласно выступили против. Свое мнение кроме отсутствия канализации они аргументировали также плохим водоснабжением района, узкими дорогами, сложным рельефом, недостатком напряжения в электросети и возможным нарушением инсоляции от многоэтажного дома.

По итогам обсуждения мэр Воронежа подписал постановление об отказе застройщику в переводе земли под среднеэтажное жилье.