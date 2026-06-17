«Мы утонем в помоях и мусоре!»: воронежцы бьют тревогу из-за застройки частного сектора многоквартирными домами

Семиэтажный дом нависает над частным сектором Фото: Ирина КАЗАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Еще не затих скандал вокруг строительства жилого комплекса в Воронеже на улице Жилина, 7, а прямо напротив нависающей над частным сектором семиэтажки уже подготовили площадку под новое строительство. Недавно здесь снесли два старых дома, и жители узнали, что на их месте планируется возвести очередной многоквартирный дом.

Стена ЖК в нескольких метрах от одноэтажного частного дома Фото: Ирина КАЗАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

«ДЕТИ ПРИХОДЯТ В ШКОЛУ ОБЛИТЫЕ ПОМОЯМИ»

Чтобы понять масштабы проблем, которые сулит жителям старого малоэтажного квартала сдача в эксплуатацию многоквартирного дома, мы пообщались с ними. Начнем с того, что в этом районе не было, и нет централизованной канализации, а только индивидуальные септики. При строительстве школы №16 (она расположена ниже по улице) еще в советское время к ней протянули одну ветку канализации, которая была рассчитана на нужды только учебного заведения. Со временем в трубу врезались соседние частные дома, объем стоков увеличился в разы. Школьная канализация перестала с ним справляться. Ситуации, когда из колодца перед крыльцом школы вырывается фонтан зловония, стали обыденностью.

- В такие периоды вонючая река устремляется вниз по улице Мало-Терновая, по которой идут на занятия дети. Тротуар вплотную примыкает к проезжей части. Содержимое канализации из-под колес машин летит прямо на детей. Они приходят в школу все, извините, облитые помоями! Это нормально?! – описывает ситуацию одна из местных жительниц. – Устранение аварии на канализации может растянуться на неделю, пока аварийную службу не забросают жалобами.

И именно на эту канализационную ветку уже подключили «элитную» семиэтажку, а теперь еще планируют построить рядом вторую!

Новостройку сажают на старые сети Фото: Ирина КАЗАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

ДОРОГИ В ОДНУ ПОЛОСУ

Но канализация – не единственная беда этого района. Как и многие дороги частного сектора, дороги в этом районе не рассчитаны на большой поток машин. Проезжая часть шириной в одну машину, тротуаров практически нет. Зимой дороги часто оказываются непроезжими из-за снегопадов и гололеда. Пробки и аварии стали здесь привычными.

По причине нечищеных от снега дорог из микрорайона мусор с контейнерных площадок могут не вывозить неделями.

Участок напротив готовят под новую стройку Фото: Ирина КАЗАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ЖАРУ ДУШ СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТОМ РОСКОШИ

Летом – другая беда. Владельцы приусадебных участков расходуют много воды на полив, в жаркие периоды напор в сети становится минимальным.

- Вечером приходишь с работы домой, хочешь принять душ, а вода течет тонкой струйкой и колонка не загорается! – описывают ситуацию жители. – Как на такие сети можно подключать дом на 40 с лишним квартир?!

Конечно, жители элитного дома с высоты своих квартир, может, и не заметят этих проблем – мощные насосы будут качать им воду в краны, а канализацию – в школьный коллектор. Но владельцев частных домов ждет коммунальная катастрофа, уверены они.

- Мы утонем в помоях, останемся без воды и дорог!

На улице уже сейчас не разъехаться Фото: Ирина КАЗАНИНА. Перейти в Фотобанк КП

ВОДОКАНАЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ СПРАВИТСЯ С УВЕЛИЧЕНИЕМ НАГРУЗКИ

«Комсомолка» обратилась за комментариями в администрацию города. Чиновники подтвердили, что владелец освобожденного от двух старых построек участка на улице Жилина в мае получил разрешение на строительство многоквартирного дома с четырьмя надземными этажами.

- Данный земельный участок согласно Правилам землепользования и застройки находится в зоне ЖТ - Зона малоэтажной жилой застройки, для которой основным видом разрешенного использования является «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), которая допускает до 4 наземных этажей, - пояснили в мэрии.- Таким образом, с точки зрения градостроительного регламента, нарушений нет.

Также чиновники сообщили, что застройщик получил от водоканала все необходимые технические условия для подключения будущего дома к централизованным сетям водоотведения по ул. Жилина. К той самой школьной канализации…

Тревог жителей по поводу водоотведения в РВК-Воронеж категорически не разделяют. Вот что нам ответили в компании на вопрос о мощностях водопровода и канализационной сети времен СССР, которыми оборудован район.

- Наши специалисты изучили возможность подключения дома по ул. Жилина к системам холодного водоснабжения и водоотведения. В ходе гидравлического расчёта пропускной способности существующих сетей установлено, что подключение к сетям холодного водоснабжения возможно от водопроводной линии диаметром 250 мм на улице Мало Терновая, отвод сточных вод – через канализационную линию диаметром 150 мм на улице Жилина. Пропускная способность указанных сетей достаточна для обеспечения водой и отведения стоков как действующих потребителей, так и нового многоквартирного дома без снижения качества услуг.

Жаль только, что состоятельность этих расчетов горожанам, как обычно, предстоит выяснить опытным путем.