«Облкоммунсервис» и «Экотехнологии» не смогли обжаловать штрафы за нарушения санитарных правил

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Компании «Облкоммунсервис» и «Экотехнологии» оштрафовали на 250 тысяч рублей каждую за то, что они вовремя не убирали отходы с контейнерных площадок в Воронеже (по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами). Предприятия попытались обжаловать решения Роспотребнадзора.

Как сообщили 26 июня в объединенной пресс-службе судов Воронежской области, «Облкоммунсервис» подал две жалобы, «Экотехнологии» — 14. Компании просили отменить наказание, утверждая, что нарушений не было, а штрафы назначили с ошибками. Однако Советский районный суд Воронежа 24 и 25 июня рассмотрел все жалобы и оставил постановления Роспотребнадзора без изменений. Решение пока не вступило в законную силу.

По данным суда, нарушения зафиксировали в нескольких районах: в Подгоренском (поселок Пробуждение, село Белогорье), а также в Советском (улицы Южно-Моравская, Космонавтов, Путиловская, Олеко Дундича) и Центральном районах Воронежа (проспект Революции, улицы Массалитинова, Арсенальная, Декабристов, Загоровского, Театральная, Шишкова, Дзержинского, Никитинская). Проверки показали, что обе компании не вывезли твердые коммунальные отходы в положенный срок.

Напомним, 10 июня стало известно, что в селе Каширское на улице Октябрьской возник конфликт из-за мусорной площадки, которая долго была переполнена отходами. Местные жители обратились в прокуратуру. В результате проверки «Экотехнологии» привлекли к ответственности по статье 6.35 КоАП РФ, а региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию на 250 тысяч рублей. Но сама компания не была согласна с наказанием и заявила о намерении оспорить его в суде.

Кстати, весной в Воронеже обострился конфликт между городскими властями и крупнейшим региональным оператором по обращению с отходами «Экотехнологии». Мэрия называет ситуацию с вывозом мусора «критической», инспекции заваливают регоператора штрафами, тогда как компания заявляет, по сути, о манипуляции статистикой и утверждает, что «более 80% жалоб горожан на самом деле относятся к зоне ответственности муниципалитетов и других служб». Ранее сайт VRN.KP сообщал, что

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