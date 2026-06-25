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НовостиОбщество25 июня 2026 11:06

В Воронеже бесплатно кормили ликвидаторов последствий ракетного удара

Питанием спецслужбы обеспечила сеть общепита
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

22 июня на месте ликвидации последствий ракетного удара по Воронежу сотрудников оперативных служб бесплатно кормила сеть общепита. Торговая точка, расположенная вблизи места трагедии, оперативно организовала горячее питание для спасателей, следователей, рабочих. При этом денег с них не брали.

Напомним, вскоре после трагедии к месту удара горожане начали приносить цветы в память о жертвах теракта. По уточненным данным, погибли шесть человек. Пострадали 68.

В районе падения обломков воздушной цели в десяти многоквартирных домах выбило окна и посекло фасады. Также повреждения получили шесть частных домов ми около 100 машин.