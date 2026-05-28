Семье погибшего 32-летнего кавалера Георгиевского креста под Воронежем передали орден Мужества

. Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области..

Матери и сестре погибшего 3 августа 2024 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Александра Владимировича Битенькова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 32 года. Об этом сообщили в районной администрации 28 мая.

Александр родился 1 апреля 1992 года, был коренным лискинцем. Окончил среднюю школу № 12 и Лискинский аграрно-технологический техникум. Срочную армейскую службу проходил в автомобильных войсках. В 2023 году подписал контракт с Минобороны РФ.

На передовой рядовой Битеньков регулярно подвозил боеприпасы на передовую, а однажды под шквальным огнем противника вместе с товарищем на руках эвакуировал раненых сослуживцев до укрытия, за что был удостоен Георгиевского креста IV степени. Также боец проявил исключительную смекалку и дерзость, сумев пробраться на территорию противника и угнать вражескую БМП, заполненную боеприпасами. Летом 2024 года он погиб при выполнении очередного боевого задания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что семье погибшего 41-летнего десантника из Досок передали орден Мужества.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.