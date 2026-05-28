Семье погибшего 41-летнего десантника под Воронежем передали орден Мужества

Владимир родился 15 ноября 1982 года в Туркмении Фото: Администрация Лискинского района Воронежской области..

Семье погибшего 6 октября 2024 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Владимира Михайловича Андреева наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему был 41 год. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 28 мая.

Владимир родился 15 ноября 1982 года в Туркмении, но еще в детстве его семья переехала в Лиски. Он окончил среднюю школу № 15, затем промышленно-транспортный техникум. Прошел закалку в воздушно-десантных войсках в Рязани, вернувшись со срочной службы в звании младшего сержанта. В мирной жизни трудился на крупном предприятии АО «Лискимонтажконструкция», воспитывал сына Михаила. С самого начала спецоперации Владимир стремился на фронт и в 2023 году добровольно подписал контракт. В октябре 2024 года боец погиб при выполнении боевого задания.

Государственную награду передали маме героя Вере Николаевне, отцу Михаилу Юрьевичу, сыну Михаилу и сестре Светлане Филатовой.

