Бабушке погибшего 30-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

. Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области..

Единственной близкой родственнице — бабушке Антонине Ивановне Хороброй — погибшего 19 сентября 2024 года участника спецоперации из Лисок вручили орден Мужества. Юрия Алексеевича Хороброго наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 30 лет. Об этом стало известно 18 мая по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации.

Юрий родился 4 мая 1994 года в Мурманской области, его детство прошло в военном гарнизоне, где служил его отец. Рано потеряв родителей, мальчик переехал в Лиски к бабушке, которая и вырастила его. Во взрослом возрасте Юрий принял решение продолжить дело отца и связать жизнь с военной службой. В 2023 году он добровольно подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. В сентябре 2024 года рядовой Хоробрый погиб при выполнении боевого задания.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что земляка Юрия, Александра Николаевича Липунова, также наградили посмертно. Ему было 32 года. У него остался сын Никита. Еще один орден Мужества передали семье погибшего Георгия Ивановича Варзаря, которому было 42 года.

"КП-Воронеж" теперь есть в МАХ. Переходите по ссылке, подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.