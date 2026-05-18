Семье погибшего 32-летнего добровольца под Воронежем передали орден Мужества

. Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области..

Семье погибшего 25 августа 2024 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Александра Николаевича Липунова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 32 года. У него остался сын Никита. Об этом стало известно 18 мая по итогам церемонии передачи государственных наград в районной администрации.

Александр родился 22 ноября 1991 года, вырос в поселке 2-я Пятилетка и окончил Совхозную среднюю школу. В 2024 году он принял твердое решение добровольно встать на защиту Родины и подписал контракт с Минобороны РФ. Выбор мужчины полностью поддержала его мать. Спустя несколько месяцев службы рядовой Липунов погиб при выполнении очередного боевого задания.

Государственную награду передал маме героя Раисе Александровне, сыну Никите и его законному представителю Ирине Михайловой.

