НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:01

Отцу и сестре погибшего 42-летнего участника СВО под Воронежем орден Мужества

Георгий Иванович Варзарь из Лискинского района погиб в зоне СВО 4 апреля 2025 года
Анастасия АСТАШОВА
Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области..

Семье погибшего участника спецоперации Георгия Ивановича Варзаря вручили орден Мужества. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 42 года. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 18 мая.

Георгий родился 10 декабря 1982 года в селе Дракино Лискинского района. Позже он жил и работал в Воронеже, где успешно развивал собственное дело — фирму по организации переездов. В 2023 году мужчина принял решение добровольно подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. За время верной службы он был удостоен ведомственной медали «За укрепление боевого содружества». Георгий погиб при выполнении очередного боевого задания 4 апреля 2025 года.

Государственную награду передали отцу героя Ивану Георгиевичу и сестре Надежде Гелетиной. На церемонии присутствовала первая учительница бойца Ольга Бокова, которая вспомнила, как в детстве Георгий сравнивал себя со своим святым покровителем — Георгием Победоносцем. Память защитника Отечества почтили минутой молчания.