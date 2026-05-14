В Воронеже из-за коммунальной аварии жителям продолжают подвозить воду

Для снижения дискомфорта из-за перебоев с водоснабжением в Советском районе Воронежа продолжает работать сеть точек выдачи: жители более 60 домов могут получить как питьевую воду, так и техническую. Адреса скорректировали с учетом обращений горожан, список актуален на 22:30 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.

Питьевую воду можно найти на двух точках с бочками: на улицах Пеше Стрелецкая, 100 и переулке Газовый, 15В. Кроме того, в городе установлены бесплатные автоматы с питьевой водой — они расположены по адресам Путиловская, 5а и Путиловская, 11.

Для технических нужд вода разливается по следующим адресам: улица 9 Января, 211; переулок Газовый, 15; Пеше Стрелецкая, 100; Путиловская, 5; Любы Шевцовой, 21; Тепличная, 4а; Чуйская, 9.

По запросам жителей перечень дополнили еще двумя точками — Патриотов, 50 и Южно-Моравская, 31.

— Также наготове держат резервные автоцистерны: если поступят новые заявки, машины с технической водой будут доставлены на место незамедлительно, — уточнили в организации.

Напомним, из-за аварии в ряде домов по улице 9 Января в Воронеже наблюдается временное снижение давления либо полное отсутствие подачи воды.