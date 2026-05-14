НовостиОбщество14 мая 2026 16:30

В Воронеже из-за прорыва трубы на 9 Января организовали подвоз воды

Техническую воду можно набрать на пяти точках, питьевую — на двух
Анастасия АСТАШОВА
В ночь на 14 мая в Воронеже на улице 9 Января прорвало трубу. Из-за этой аварии часть домов осталась без воды. Поэтому коммунальщики организовали бесплатный подвоз технической и питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.

Техническую воду можно набрать по пяти адресам: улица Любы Шевцовой, 21; улица 9 Января, 211; переулок Газовый, 15и; улица Пешестрелецкая, 100 и улица Путиловская, 5.

Питьевую воду дают по двум адресам: улица Пеше-Стрелецкая, 110б и переулок Газовый, 15В. Ремонтная бригада уже работает. Сломалась большая труба диаметром 900 мм.

Коммунальщики обещают сделать всё как можно быстрее.

