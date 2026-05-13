Часть жителей улицы 9 Января в Воронеже временно остались без воды

Из-за аварии в ряде домов по улице 9 Января в Воронеже наблюдается временное снижение давления либо полное отсутствие подачи воды. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аварии в ряде домов по улице 9 Января в Воронеже наблюдается временное снижение давления либо полное отсутствие подачи воды. Об этом вечером 13 мая сообщила пресс-служба водоканала.

После обследования аварийного участка и согласования земельных работ коммунальщики сразу приступят к ремонту.

С 5:00 утра бочки с технической водой будут стоять по улицам Чуйская (№ 9), Тепличная (№ 4а), Южно-Моравская (№ 31), Любы Шевцовой (№ 21), 9 Января (№№ 211, 227), проспекту Патриотов (№ 50), переулку Газовому (№ 15и).

Как только специалисты определят водовод, на котором произошло повреждение, этот список дополнят адреса размещения бесплатных автоматов с питьевой водой.

- Если вы не увидели машину с технической водой на месте, значит она уехала на дозаправку. В течение 15 - 30 минут она обязательно вернется, - заверили в РВК-Воронеж.