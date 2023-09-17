Воронежским школьникам закупят 3,4 тысячи противогазов на 14,8 млн рублей

Организацию, которая поставит противогазы воронежским школьникам, планируют определить 20 сентября. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Власти Воронежской области ищут подрядчика для поставки 3 420 противогазов двух размеров: для детей от 7 до 12 лет и для подростков от 12 до 17 лет. Максимальная цена, которую за это готовы заплатить, - 14 млн 888 тысяч рублей. Заказчик - казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».

От поставщика потребуют поставить противогазы в течение 70 календарных дней с даты заключения контракта. Заявки на торги принимают до 18 сентября. А уже 20 сентября должны подвести итоги аукциона.

Напомним, ранее объявляли торги на поставку 18,3 тысяч противогазов для гражданского населения Воронежской области. Однако их поставили на паузу из-за жалоб двух претендентов на этот контракт.