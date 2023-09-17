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НовостиОбщество17 сентября 2023 6:43

Воронежским школьникам закупят 3,4 тысячи противогазов на 14,8 млн рублей

Итоги аукциона подведут 20 сентября
Олег КУЗНЕЦОВ
Организацию, которая поставит противогазы воронежским школьникам, планируют определить 20 сентября.

Организацию, которая поставит противогазы воронежским школьникам, планируют определить 20 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Власти Воронежской области ищут подрядчика для поставки 3 420 противогазов двух размеров: для детей от 7 до 12 лет и для подростков от 12 до 17 лет. Максимальная цена, которую за это готовы заплатить, - 14 млн 888 тысяч рублей. Заказчик - казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».

От поставщика потребуют поставить противогазы в течение 70 календарных дней с даты заключения контракта. Заявки на торги принимают до 18 сентября. А уже 20 сентября должны подвести итоги аукциона.

Напомним, ранее объявляли торги на поставку 18,3 тысяч противогазов для гражданского населения Воронежской области. Однако их поставили на паузу из-за жалоб двух претендентов на этот контракт.