В Воронеже поставку 18 тысяч противогазов поставили на паузу

Когда в Воронежскую область привезут 18,3 тысяч противогазов для гражданских людей, пока неясно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже из-за жалоб двух компаний приостановили процедуру определения подрядчика, который должен заняться поставкой 18,3 тысяч противогазов. Начальная цена контракта составляет 51,9 миллионов рублей.

Жалобы в региональное управление ФАС подали сразу две фирмы: ЗАО «Балама» из Санкт-Петербурга и московское ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские». Представители обеих организаций считают, что заказчик, учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», ущемляет их права, предлагая закупить противогазы только у одного производителя – столичного ООО «Бриз-Кама». А в ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» еще и сетуют на отсутствие ответа заказчика на два запроса компании по характеристикам противогазов.

Напомним, приобретаемые 18 320 противогазов предназначены не для военных, а для гражданского населения. Поставщик, выигравший конкурс, должен будет поставить эти средства индивидуальной защиты по адресу: Воронеж, улица Острогожская, 166 в течение 70 дней со дня заключения контракта.