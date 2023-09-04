Власти Воронежской области ищут поставщика 18 тысяч противогазов

Противогазы, которые планируют закупить, предназначены для гражданского населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» начали поиск поставщика 18320 противогазов. Предназначены они не для военных, а для гражданского населения.

Начальная цена торгов – 51 миллион 906 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимают до 11 сентября, а его победителя планируют определить 13-го. Поставщик, выигравший конкурс, должен будет поставить противогазы по адресу: Воронеж, улица Острогожская, 166 в течение 70 дней со дня заключения контракта.