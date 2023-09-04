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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:40

Власти Воронежской области ищут поставщика 18 тысяч противогазов

За них предполагают заплатить почти 52 млн рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Противогазы, которые планируют закупить, предназначены для гражданского населения.

Противогазы, которые планируют закупить, предназначены для гражданского населения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» начали поиск поставщика 18320 противогазов. Предназначены они не для военных, а для гражданского населения.

Начальная цена торгов – 51 миллион 906 тысяч рублей. Заявки на аукцион принимают до 11 сентября, а его победителя планируют определить 13-го. Поставщик, выигравший конкурс, должен будет поставить противогазы по адресу: Воронеж, улица Острогожская, 166 в течение 70 дней со дня заключения контракта.