Ко Дню города в Воронеже восстановили Аллею славы рок-н-ролла

скриншот из телеграмм-канала Михаила Меркулова

В арке на Плехановской воссоздали «Аллею славы рок-н-ролла». Вместо граффити, против которых на стенах объекта культурного наследия высказались краеведы, портреты сделали в виде проекций. Получилось гораздо стильнее, чем было раньше. Инициатор новой достопримечательности Михаил Меркулов отметил, что это подарок ко Дню города.

- Возвращаем к Дню рождения родного города «Аллею Славы рок-н-ролла». Проекторы закрепили, не тронув кирпичную кладку, на металлическую трубу, которую прикрепили стяжками к имеющимся в стене металлическим узлам, - сообщил он в своем телеграмм-канале. - Интересно получилось, жаль расстояние не позволяет раскрыться портретам крупнее, и пока как-то непривычно. Но современно, и мне нравится.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в июле первоначальные граффити с образами рок-кумиров по требованию общественников закрасили. Но более 1000 воронежцев подписали петицию для сохранения «Аллеи славы рок-н-ролла»