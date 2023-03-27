Более 1000 воронежцев подписали петицию для сохранения «Аллеи славы рок-н-ролла»

скриншот петиции

В Воронеже создали петицию, чтобы отстоять граффити «Аллея славы рок-н-ролла», которая находится в арке бара «Хлам». Обращение создал Михаил Меркулов четыре дня назад.

- Общественники добиваются закраски наших граффити с изображением рок-легенд Хоя, Цоя, Летова,Сергея Бодрова младшего, Петра Мамонова, Игоря Талькова, Владимира Высоцкого. Требуют закрасить в унылый белый цвет, - говорится в петиции. - Наша «Аллея славы рок-н-ролла» уже стала культурной меккой Воронежа. Сотни фотографий воронежцев и гостей нашего города мелькают то и дело в соцсетях на фоне стены с граффити. Наша Аллея славы рок-н-ролла отражена в Яндекс.картах и 2gis, является местом куда приезжают гости Воронежа, что особенно важно во время, когда город пытается развивать туристическую привлекательность… Мы пытаемся узаконить наши граффити, внести в объект культурного населения, чтобы сохранить…

На этот час петицию подписали 1133 человека.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, воронежские краеведы обратились в прокуратуру с жалобой, что граффити изменило облик объекта культурного наследия «Магазин Вяхиревой», и ведомство обязало владельца бара закрасить «художества».