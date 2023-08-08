В центре Воронежа решили воссоздать «Аллею Славы рок-н-ролла»

Граффити уже нет, зато появятся световые проекции. Фото: Телеграммы от Меркулова – Telegram.

У одного из известных баров на улице Плехановской планируют воссоздать «Аллею Славы рок-н-ролла». Об этом сообщил владелец развлекательного заведения Михаил Меркулов.

Ранее на стене красовалось граффити с портретом Виктора Цоя, Егора Летова, Элвиса Пресли и Курта Кобейна. Однако в середине июля его закрасили. Убрать граффити потребовали активисты из группы «Защита культурного наследия Воронежа». Они посчитали, что рисунки портят дом, являющийся объектом культурного наследия. Официального разрешения на нанесение граффити не было. Владелец заведения был не против его оформить, пока не узнал, что на оформление документов нужно потратить около 800 тысяч рублей.

Тогда был найден другой выход из положения. На такую же тематику решили создать цифровые проекции. Первая посвящена персонажу фильмов «Брат» (16+) и «Брат 2» (16+) – Даниле Багрову. Под портретом киногероя стоит надпись: «Сила в правде, брат». По словам Михаил Меркулова, проекции с изображениями легенд рок-н-ролла появятся еще и во дворе дома № 16.