В центре Воронежа на День города запретят парковку и изменят движение транспорта

Схема перекрытия движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже в субботу, 16 сентября, в День города будут действовать большие ограничения для движения и стоянки транспорта.

С 17.00 пятницы, 15 сентября, до 1.00 воскресенья, 17 сентября, будет запрещена парковка на площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекту Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова и Театральном проезде.

Также нельзя будет оставлять машины по периметру площади имени Ленина и Кольцовского сквера с 23.00 пятницы, 15 сентября, до 3.00 воскресенья, 17 сентября.

Кроме того, с 00.00 пятницы, 15 сентября, до 4.00 воскресенья, 17 сентября, закроют движение транспорта по Театральному проезду

А с 00.00 субботы, 16 сентября, до 1.00 воскресенья, 17 сентября, нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекту Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова.

Красным отмечена зона, закрытая для транспорта. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На закрываемых для движения транспорта участках нельзя будет выехать и со дворов, при этом пешеходы смогут проходить свободно. Работники районных управ разместят соответствующие объявления у подъездов.

С 00.00 субботы, 16 сентября, до 1.00 воскресенья, 17 сентября, изменят маршруты 32 автобусов. Как они будут ездить в этот временной промежуток, смотрите здесь. А вот троллейбусы №№ 7 и 99 в этот день на маршрут не выйдут.

Временная схема организации движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, ранее воронежцам и гостям города рассказали, как проходить к местам праздничных акций. А какими они будут, можно узнать здесь.