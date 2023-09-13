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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:37

В центре Воронежа на День города запретят парковку и изменят движение транспорта

Ограничения будут действовать до раннего утра 17 сентября
Юрий КОЗЛОВ
Схема перекрытия движения.

Схема перекрытия движения.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже в субботу, 16 сентября, в День города будут действовать большие ограничения для движения и стоянки транспорта.

С 17.00 пятницы, 15 сентября, до 1.00 воскресенья, 17 сентября, будет запрещена парковка на площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекту Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова и Театральном проезде.

Также нельзя будет оставлять машины по периметру площади имени Ленина и Кольцовского сквера с 23.00 пятницы, 15 сентября, до 3.00 воскресенья, 17 сентября.

Кроме того, с 00.00 пятницы, 15 сентября, до 4.00 воскресенья, 17 сентября, закроют движение транспорта по Театральному проезду

А с 00.00 субботы, 16 сентября, до 1.00 воскресенья, 17 сентября, нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекту Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова.

Красным отмечена зона, закрытая для транспорта.

Красным отмечена зона, закрытая для транспорта.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На закрываемых для движения транспорта участках нельзя будет выехать и со дворов, при этом пешеходы смогут проходить свободно. Работники районных управ разместят соответствующие объявления у подъездов.

С 00.00 субботы, 16 сентября, до 1.00 воскресенья, 17 сентября, изменят маршруты 32 автобусов. Как они будут ездить в этот временной промежуток, смотрите здесь. А вот троллейбусы №№ 7 и 99 в этот день на маршрут не выйдут.

Временная схема организации движения.

Временная схема организации движения.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, ранее воронежцам и гостям города рассказали, как проходить к местам праздничных акций. А какими они будут, можно узнать здесь.