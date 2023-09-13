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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:05

Воронежцам рассказали, как пройти на праздничные акции в День города

Туда будут пропускать через турникеты
Юрий КОЗЛОВ
Входить на праздничные мероприятия на День города можно будет через турникеты.

Входить на праздничные мероприятия на День города можно будет через турникеты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В мэрии Воронежа сообщили, как в День города жителям столицы Черноземья и ее гостям пройти в места в центре, где будут организованы праздничные мероприятия. Туда будут пропускать через оборудованные турникетами пропускные пункты. Людей проверят с помощью рамочные и ручных металлоискателей сотрудники частных охранных организаций.

Турникеты установят по обе стороны от здания Правительства Воронежской области:

у сквера им. Пушкина (напротив дома № 8 по площади Ленина),

у Кольцовского сквера (в районе домов №№ 13 и 15 по площади Ленина, а также дома № 9 по площади Ленина – вход через арку),

со стороны проспекта Революции (в районе дома № 12 по площади Ленина).

Надо иметь в виду, что будет запрещено проносить с собой потенциально опасные предметы. Их список можно увидеть здесь.

Напомним, что во время Дня города в центре Воронежа закроют воздушное пространство и запретят ездить на электросамокатах.