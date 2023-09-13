Воронежцам рассказали, как пройти на праздничные акции в День города

Входить на праздничные мероприятия на День города можно будет через турникеты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В мэрии Воронежа сообщили, как в День города жителям столицы Черноземья и ее гостям пройти в места в центре, где будут организованы праздничные мероприятия. Туда будут пропускать через оборудованные турникетами пропускные пункты. Людей проверят с помощью рамочные и ручных металлоискателей сотрудники частных охранных организаций.

Турникеты установят по обе стороны от здания Правительства Воронежской области:

у сквера им. Пушкина (напротив дома № 8 по площади Ленина),

у Кольцовского сквера (в районе домов №№ 13 и 15 по площади Ленина, а также дома № 9 по площади Ленина – вход через арку),

со стороны проспекта Революции (в районе дома № 12 по площади Ленина).

Надо иметь в виду, что будет запрещено проносить с собой потенциально опасные предметы. Их список можно увидеть здесь.

Напомним, что во время Дня города в центре Воронежа закроют воздушное пространство и запретят ездить на электросамокатах.