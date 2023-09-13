В День города над центром Воронежа закроют воздушное пространство

Над площадью Ленина в День города ничему не позволят летать. Фото: ksp-vrn.ru

В День города в субботу, 16 сентября, в центре Воронежа, где будут проходить все праздничные мероприятия (это площадь Ленина и Кольцовский сквер), закроют воздушное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в огороженной зоне запретят пользоваться электросамокатами. Также там нельзя будет торговать алкоголем и напитками без градусов, но находящихся в стеклянной и жестяной таре.

Там, где будут организованы праздничные площадки, горожан и гостей города пропустят через турникеты, их установят аж 699. За порядком будут следить 80 сотрудников охранных организаций. Кроме того, по периметру площади имени Ленина и Кольцовского сквера с 23.00 пятницы, 15 сентября, до 3.00 воскресенья, 17 сентября, запретят парковать машины.

О возникающих террористических угрозах и других ЧП просят сообщать по телефонам оперативных служб:

- в группу дежурных УФСБ: 8-473-255-04-44;

- в дежурную часть ГУ МВД: 8-473-251-12-16;

- в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД: 8-473-265-68-74;

- в дежурную службу УФСВНГ (управление федеральной службы войск национальной гвардии): 8-473-253-26-62;

- в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС: 8-473-277-99-00, 8-473-269-81-68;

- в правительство Воронежской области через ответственного дежурного: 8-473-212-63-48.