. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 сентября Воронеж отметит 437-й день рождения. И хотя по объективным причинам День города пройдет в усеченном формате (праздничный салют власти отменили по этическим соображениям и в целях безопасности), тем не менее, воронежцы смогут культурно провести это время. В программе – концерты, мастер-классы, выставки. Мероприятия будут посвящены также 80-летию освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и 400-летию Святителя Митрофана.

У КОЛЬЦОВСКОГО СКВЕРА

10.00 благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок»

11.00 уличный спектакль Воронежского театра кукол «Дюймовочка»

СЦЕНА У ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

12.00 церемония награждения Почетных граждан и вручения памятного знака «Воронеж - город воинской славы»

12.30 концерт Воронежского русского народного хора имени Массалитинова к 80-летию коллектива

13.30 гала-концерт лауреатов хореографического фестиваля «Танцующий город»

19.00 джаз-концерт группы «Архипов & Band»

20.00 концерт Ольги Кормухиной

ОТ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ДО «СПАРТАКА»

10.00 выставка народного творчества «Город мастеров», мастер-классы умельцев и школа-практикум кузнечного дела «Якорь»

10.00 выставка технических средств и снаряжения ДОСААФ (мототехника, картинги, снаряжение, авиамодели, робототехника)

10.00 интерактивная площадка Комитета семей воинов Отечества и Центра начальной военной подготовки: мастер-классы по изготовлению волонтерской продукции для СВО, плетению маскировочных сетей, изготовлению сухого душа, оказанию первой помощи, стрелковой подготовке, разборке/сборке и снаряжению оружия, оригами с пожеланием солдату, а также детские рисунки для солдата, рисунки на асфальте, демонстрация походного армейского сухого супа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У АГРОПРОМА

10.00 фотозоны, интерактивная программа «Уроки спортивного мастерства», показательные выступления спортсменов

16.00 выступление Стаса Костюшкина

КОЛЬЦОВСКИЙ СКВЕР

13.00 показательные выступления судомоделистов

17.00 водно-световая программа фонтана

ПУШКИНКИЙ СКВЕР

13.00 реконструкция исторических танцев

14.30 шоу мыльных пузырей

СКВЕР ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

12.00 программа «Люблю тебя, родной Воронеж»

АКВАТОРИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА

8.00 регата «Гонка на «Почетный Флаг»

ПАРК У ТРЦ «АРЕНА»

12.00 концертная программа творческих коллективов «Русский город», народное гулянье