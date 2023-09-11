Сибирская язва подтверждена у девяти пациентов в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По состоянию на 11 сентября в Воронежской области лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Лечение пациенты проходят в БСПМП №8.

- Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, - подчеркнули в облздраве.

Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района. Детей среди заразившихся нет.

Напомним, о новых очагах сибирской язвы стало известно 5 сентября. В больницу попали семь человек, которые контактировали с животными на ферме в селе Лебединка. Один пациент хотел избежать анализов и пояснил, что якобы порезал руку болгаркой. Но на КФХ обнаружили голову зараженной коровы, именно ее тушу накануне разделывали заболевшие.

Причина появления сибирской язвы на КФХ устанавливается. Но на данный момент известно, что нескольких коров туда завезли из другого региона. И у них не было ветеринарных документов и чипов.