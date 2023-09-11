Воронежское управление ФАС проверит обоснованность роста цен на топливо

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Территориальные управления ФАС начнут проверку экономической обоснованности роста цен на топливо в регионах. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 11 сентября.

Так, УФАС по Воронежской области проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. А также даст заключение по экономической обоснованности стоимости реализации топлива.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Воронежской области негативную реакцию вызвало резкое повышение цен на топливо. Это уже было третье повышение стоимости за полгода.