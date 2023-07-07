В Воронежской области вновь подорожали бензин и дизтопливо

Стоимость дизельного топлива увеличилась меньше всего - на 14 копеек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области с 26 июня по 2 июля зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает региональный Росстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 19 копеек. Сейчас один литр стоит 48,93 рубля. АИ-95 вырос на 20 копеек – до 53,70 рубля. 18 копеек составила разница в стоимости одного литра АИ-98 - сейчас 62,63 рубля. В свою очередь стоимость дизельного топлива увеличилась меньше всего - на 14 копеек. Теперь за один литр нужно заплатить 54,93 рубля.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в мае больше всего в цене выросло газовое топливо - аж на 12,6 процента. Тем временем АИ-95 подорожал на один процент, АИ-98 и выше – на 0,9%, АИ-92 – на 0,5%. Совсем незначительно повысились цена на дизельное топливо – на 0,3%.