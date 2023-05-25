В Воронежской области подорожал 95-й и 98-й бензин

На газомоторное и дизельное топливо стоимость не поменялась. Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 выросли в Воронежской области в прошлом месяце. Об этом информирует пресс-служба Воронежстата.

Стоимость автомобильного топлива увеличилась на 8,6 и 14,1% соответственно. Тем временем снизилась цена марки АИ-92 на 7,7%. На газомоторное и дизельное топливо стоимость не поменялась.

В среднем литр автотоплива стоил:

– газомоторное топливо – 18,93 рубля;

– дизельное топливо – 54,3 рубля;

– бензин АИ-92 – 47,89 рубля;

– бензин АИ-95 – 52,26 рубля;

– бензин АИ-98 – 60,68 рубля.