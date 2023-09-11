Восемь Вахтиных проиграли выборы одному Черных под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Семилукском районе Воронежской области подвели итоги выборов по одномандатному (многомандатному) округу депутатов Совета народных депутатов. Ранее округ № 11 здесь прославился тем, что кандидатуры на нем выставили сразу восемь кандидатов с фамилией Вахтин. Однако победить они не смогли.

По результатам на этом участке в Воронежской области восемь Вахтиных проиграли самовыдвиженцу Александру Черных. Александр Игоревич набрал 1161 голос.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на избирательном округе №11 на выборы в Совет народных депутатов муниципалитета выдвинулось аж восемь кандидатов-однофамильцев. И это помимо основного претендента на мандат Владимира Вахтина от партии «Родина».

Этим возмутилась и глава ЦИК Элла Памфилова и пригрозила создать «черный» список политтехнологов, которые используют этот метод. Но дала понять, что действующий закон в процессе выдвижения однофамильцев в Воронежской области не нарушен. Хотя и явно было, что «двойники» используются в интересах либо политтехнологов, либо чиновников.