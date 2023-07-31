Восемь однофамильцев из Воронежской области планировали сразиться за кресло депутата

Из восьми Вахтиных в гонке остались только шесть. Скриншот с сайта voronezh.vybory.izbirkom.ru.

В Совет народных депутатов Семилукского района выдвинулись сразу восемь кандидатов с фамилией Вахтин. Кто из них кто – неясно, пожалуй, большинству избирателей. Из восьмерки однофамильцев лишь один представляет партию – Владимир идет от «Родины». Остальные – Александр, Алексей, Юрий, Евгений, Анатолий, Виктор и Антон – самовыдвиженцы.

По неофициальной информации, сборище Вахтиных – ответ партийному выдвиженцу, которого поддерживает один из старожилов районного парламента.

Всего заявки на участие на выборах в округе № 11,в который входят села Гремячий Колодезь, Медвежье, Нижняя Ведуга, Лосево и Перлевка, подали 11 человек. Кстати, зарегистрировали девять из них. Отказали только двум Вахтиным – Юрию и Александру.