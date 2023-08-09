Глава ЦИК возмутилась выдвижением в Воронежской области восьми Вахтиных на выборах

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова высказалась по поводу выдвижения сразу восьми однофамильцев на предстоящих в сентябре выборах в Семилукском районе Воронежской области. Об этом пишет ТАСС 9 августа.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на избирательном округе №11 на выборы в Совет народных депутатов муниципалитета выдвинулось аж восемь кандидатов-однофамильцев. Помимо основного претендента на мандат Владимира Вахтина от партии «Родина», еще семь человек с такой же фамилией.

Глава ЦИК при даже пригрозила создать «черный» список политтехнологов, которые не стесняясь используют на выборах кандидатов-«двойников». Хотя действующий закон в процессе выдвижения однофамильцев в Воронежской области не нарушен. Но в этом случае «двойники» используются в интересах либо политтехнологов, либо чиновников.

Ранее жалобу в ЦИК отправил председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Он заявил, что кандидаты от объединения столкнулись с проблемой – начали выдвигаться «двойники».