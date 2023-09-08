В воронежский «Факел» вместе с Сергеем Ташуевым пришел тренер Вячеслав Молчанов

Вячеслав Молчанов. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В «Факел» вместе с новым главным тренером Сергеем Ташуевым пришел еще один специалист – Вячеслав Молчанов. Они в течение многих лет работали вместе. И теперь продолжат это делать в «Факеле». Молчанов – в качестве старшего тренера. Ранее он работал в донецком «Металлурге», махачкалинском «Анжи», краснодарской «Кубани», солигорском «Шахтере», «Чайке» из села Песчанокопское Ростовской области и грозненском «Ахмате».

В клубе сообщили, что тренерский штаб «Факела» теперь полностью укомплектован. Под руководством Сергея Ташуева будут трудиться Вячеслав Молчанов, Алексей Ребко, Михаил Смирнов, а также специалисты Владимир Сычёв (он продолжит работать с вратарями) и Дмитрий Сорокин (как и раньше, будет заниматься физподготовкой).

Напомним, после ухода с поста главного тренера Вадима Евсеева команду покинули также работавшие под его руководством Сергей Томаров и Иван Дранников.