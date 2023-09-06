Из воронежского «Факела» вслед за Евсеевым ушли Томаров и Дранников

Сергей Томаров и Иван Дранников отправились вслед за Вадимом Евсеевым. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В среду, 6 сентября, на информресурсах «Факела» сообщили об уходе со своих постов теперь уже бывших помощника главного тренера Сергея Томарова и тренера по физической подготовке и реабилитации Иван Дранников. Как отмечают в клубе, контракты расторгли «по соглашению сторон».

Напомним, 5 сентября в «Факеле» сообщили об уходе главного тренера Вадима Евсеева. Шаг, в принципе, логичный – в матчах на Кубок с «Оренбургом» и в рамках чемпионата с самарскими «Крыльями Советов» (один закончился минимальным поражением, второй – разгромным) у команды не было заметно сколько-нибудь внятной игры. Однако с объявлением нового рулевого «Факела» в клубе не спешат.

Уход Томарова и Дранникова, видимо, свидетельствует о том, что новый главный тренер расчищает место для своей команды специалистов. Кто им будет, пока расходятся во мнениях даже видные футбольные инсайдеры. Появилась даже информация о возможном возвращении в «Факел» Олега Василенко, однако ее быстро опровергли. У руководителей клуба осталось полторы недели, чтобы на выездной матч в Екатеринбурге с «Уралом» у команды все же появился главный тренер.