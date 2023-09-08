Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт8 сентября 2023 7:23

Воронежский «Факел» возглавил экс-тренер грозненского «Ахмата»

Сергей Ташуев сменил у руля «неугасаемых» Вадима Евсеева
Алексей СЕРГУНИН
Сергей Ташуев (слева).

Сергей Ташуев (слева).

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Не прошло и 72 часов после увольнения Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела», как руководство воронежского клуба определилось с его преемником. Новым рулевым назначен Сергей Ташуев.

64-специалист успел поработать с клубами из Белоруссии, Украины и России. Его лучший результат в РПЛ – пятое место с грозненским «Ахматом» в сезоне-2022/23 (рекорд чеченского клуба).

После перерыва на товарищеские матчи сборных в Екатеринбурге воронежская команда сыграет с местным «Уралом». Встреча пройдет 17 сентября, начнется она в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что в текущей кампании воронежцы набрали четыре очка после семи туров, а в Кубке одержали сенсационную победу над ЦСКА на фоне двух поражений. Впрочем, рокировка Евсеев – Ташуев выглядит куда логичнее, чем весеннее увольнение Пятибратова. Вопрос в другом, насколько велик кредит доверия к уроженцу Харьковской области, если он не сможет быстро освоиться на новом месте работы.