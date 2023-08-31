В Воронеже умерла директор гимназии имени Никитина

Жанна Каверина. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Умерла директор гимназии имени Никитина Жанна Каверина. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Свои соболезнования родным и близким Жанны Ивановны выразил глава городской администрации Вадим Кстенин. Мэр отметил, что Жанна Каверина была сильным лидером, талантливым опытным педагогом. Ей удавалось многие годы поддерживать высокий статус гимназии - единственного в городе учебного заведения с углубленным изучением французского языка. За десять лет ее руководства сформировался крепкий и дружный педагогический коллектив. Ученики постоянно показывали высокие результаты на экзаменах, занимали призовые места на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней.

В последнее время в гимназии затянулся капремонт. Возможно, нервотрепка, связанная с ним, тоже сыграла свою роль в раннем уходе из жизни Жанны Кавериной.

Напомним, 29 августа умерла бывший старший преподаватель кафедры немецкого языка юридического факультета ВГУ Нина Коханова. Нине Васильевне было 86 лет.