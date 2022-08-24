В Воронеже ученики гимназии имени Никитина с 1 сентября временно перейдут в другие школы

В сентябре в гимназии имени Никитина точно не будет уроков. Фото: со страницы гимназии имени Никитина ВКонтакте.

Учеников гимназии имени Никитина (Московский проспект, 38) с 1 сентября направят в другие школы. Мера эта временная - пока не закончится ремонт. Здание гимназии, напомним, начали приводить в порядок в июле. Так поздно приступили к работам, потому что власти долго искали подрядчика.

На данный момент ремонт далек от завершения, коридоры гимназии покрыты строительным мусором, и, естественно, никакой речи о нормальном учебном процессе быть не может. Более 800 учеников распределят по двум ближайшим школам - №№ 29 и 42 и в Центр дополнительного образования. Некоторым ребятам, как вариант, предложили уйти на «дистант» - благо есть опыт ковидных времен.

В здании гимназии имени Никитина капремонт не делали 60 лет. И это при том, что изначально его вообще строили по проекту госпиталя. В результате гимназия стала близка к аварийному состоянию, например, в спортзале в стенах образовались сквозные трещины. Сейчас работы идут в рамках проекта, предусматривающего не только обновление всех кабинетов, коридоров, лестниц и залов, но и оснащение гимназии современными средствами обучения и усиление ее антитеррористической защищенности.

Родителям учеников как ориентировочный срок завершения капремонта на данный момент называют 21 ноября 2022 года. Но не исключено, что работы затянутся и до конца года.