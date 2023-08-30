В Воронеже умерла старший преподаватель кафедры немецкого языка юрфака ВГУ

Ушла из жизни одна из ветеранов ВГУ старший преподаватель кафедры немецкого языка юридического факультета Нина Коханова. Она умерла 29 августа. Нине Васильевне было 86 лет.

Нина Коханова работала на юридическом факультете 49 лет – с 1963-го по 2012-й. Коллеги запомнили ее добрым, отзывчивым, внимательным педагогом. Ее отличала подлинная интеллигентность, высокая профессиональная эрудированность, деликатность. Она не только передавала знания по своему предмету, но и учила студентов общению, уважению друг к другу. Нина Васильевна поддерживала связи с факультетом и после выхода на пенсию.

За многолетнюю добросовестную учебно-методическую работу Нине Кохановой трижды была объявлена благодарность ВГУ. В 1988 году Нина Васильевна была награждена медалью «Ветеран труда».

- Кафедра немецкой филологии бережно сохранит память о коллеге, посвятившей жизнь своей профессии. Выражаем соболезнования родным и близким покойной, - говорится в некрологе на сайте ВГУ.