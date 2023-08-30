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НовостиПроисшествия30 августа 2023 14:18

Появились фото с места падения беспилотника на туалет под Воронежем

ЧП случилось в поселке Стрелица Семилукского района
Юрий КОЗЛОВ
Место падения беспилотника.

Место падения беспилотника.

Фото: со страницы Геннадия Швыркова ВКонтакте.

В Сети появились фото с места падения беспилотника самолетного типа. Оказалось, что БПЛА после работы наших ПВО рухнул на туалет в поселке Стрелица Семилукского района. Фото последствий падения беспилотника выложил на своей странице ВКонтакте глава районной администрации Геннадий Швырков.

Швырков сообщил, что во время падения БПЛА был поврежден не только туалет, но и другие постройки в одном из дворов поселка. По словам главы района, их помогут восстановить местные депутаты.

На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

Фото: со страницы Геннадия Швыркова ВКонтакте.

Напомним, о сбитом днем 30 августа беспилотнике ранее сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Напомним, 9 июня в Воронеже украинский беспилотник повредил многоэтажку на улице Белинского недалеко от ВГУ, а также несколько частных домов, расположенных неподалеку.