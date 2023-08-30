Под Воронежем беспилотник самолетного типа сбили прямо на туалет

Беспилотник сбили, пострадавших нет. Фото: Олег АДАМОВИЧ

На подлете к Воронежу днем в среду, 30 августа, был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным главы области, БПЛА самолетного типа системы радиоэлектронной борьбы обнаружили в 22 километрах западнее Воронежа. Беспилотник сбили. При этом никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Источник «КП» сообщил, что беспилотник в итоге приземлился прямо на туалет. Стоит аппарат в районе 15-18 миллионов рублей. Получилось ну очень неэффективное использование денег украинскими террористами.

Пока существенные разрушения в Воронеже принес только прилет беспилотника в многоэтажку на улице Белинского 9 июня 2023 года. При этом серьезных травм у местных жителей не было. А вот квартиры и офисы в многоэтажке, а также частные дома рядом с местом ЧП пришлось ремонтировать.

Напомним, ночью и рано утром 30 августа ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Рязанской областью.