Под Воронежем сотрудник полиции попал под следствие по подозрению в сдаче анализов за депутата после смертельного ДТП

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по административному делу. Как сообщил сайт VRN.KP.RU, под статью попал сотрудник ГИБДД в Лисках. Его дело выросло из расследования дела депутата, который в конце мая 2023 года сбил 75-летнюю пенсионерку, скончавшуюся после ДТП в больнице.

Очевидцы утверждали, что водитель был пьян в момент ДТП. Но результаты анализов волшебным образом показали, что нарушитель был трезв.

- По предварительным данным, сотрудник полиции выехал на место совершения вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия для фиксации следов и составления материала об административном правонарушении. В дальнейшем, находясь в больнице с бывшим депутатом, сдал вместо него анализы, которые предоставил в приемное отделения для последующих исследований, - сообщили в следственном управлении СК России. – По данным уголовным делам продолжается работа, следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.