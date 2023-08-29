Полицейского заподозрили в сдаче анализов за воронежского депутата после смертельного ДТП

Страж порядка тоже попал под уголовное дело Фото: Из архива "КП"

История с депутатом Лискинского горсовета бизнесменом Анатолием Шабановым, сбившим насмерть пенсионерку, обрела нелицеприятное продолжение. Подозрение пало на то, что в момент аварии парламентарий все же мог быть пьян, а анализы сдал за него инспектор ДПС, прибывший на место ЧП.

Напомним, ДТП произошло 27 мая 2023 года. Автомобиль руководителя фракции «Единая России» в горсовете Шабанова сбил на переходе 75-летнюю женщину. Очевидцы аварии в соцсетях и племянница женщины утверждали, что мужчина в тот момент был нетрезв Пенсионерка Людмила Пещерева от полученных травм скончалась.

Партия «Единая Россия» сразу же выразила соболезнования родственникам погибшей. А самого депутата 30 мая исключили из «ЕР». СК в отношении него возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о не выезде.

Вместе с тем стало известно, что анализы на предмет алкоголя за депутата мог сдать оформлявший ДТП сотрудник полиции. Якобы после составления протокола инспектор ДПС поехал вместе с Шабановым в райбольницу. Естественно, результаты показали, что депутат был трезв.

В отношении инспектора возбудили дело за превышение должностных полномочий.

- В настоящее время по поручению руководства регионального Главка МВД России оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию, он понесёт наказание в установленном законом порядке, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.