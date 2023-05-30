Воронежского депутата, ставшего участником смертельного ДТП, исключили из партии

Парламентарию грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 мая этого года в ДТП в Лисках произошло смертельное ДТП. 75-летнюю женщину сбил руководитель фракции «Единая России» в горсовете Анатолий Шабанов. По словам племянницы погибшей, парламентарий находился в нетрезвом состоянии. «Единая Россия» сразу же выразила соболезнования родственникам погибшей, а сегодня, 30 мая, Шабанова исключили из партии с формулировкой «в соответствии с Уставом». Об этом сообщает официальный сайт регионального отделения «ЕР».

Как сообщили «КП» в региональном Следкоме, заведено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до пяти лет лишения свободы.