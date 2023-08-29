МВД организовало проверку из-за заподозренного в подтасовке анализов воронежского полицейского

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полиция проводит проверку в отношении инспектора ДПС, которого заподозрили в сдаче анализов за депутата после смертельного ДТП в Лисках. Оперативники СБ начали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, ДТП произошло 27 мая. Автомобиль горсовета Анатолия Шабанова сбил на переходе 75-летнюю женщину. Очевидцы аварии утверждали, что мужчина в тот момент был пьян. Однако после сдачи анализов у него в крови алкоголя не обнаружили. Теперь стало известно, что анализы мог сдать за парламентария страж порядка. Он попал под уголовное дело о превышении полномочий.

- При подтверждении причастности сотрудника к противоправному деянию, он понесет наказание в установленном законом порядке, - пояснили в пресс-службе регионального главка МВД.