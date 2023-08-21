Воронежские врачи рассказали о состоянии заразившегося сибирской язвой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Житель села Красные Холмы Панинского района, заразившийся сибирской язвой, проходит лечение в Воронеже. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, заболевшего госпитализировали 18 августа.

- На данный момент пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП N8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом: в достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек, - сообщили "Комсомолке" в облздраве.

Напомним, мужчина заразился после раздела туши коровы, которой при жизни животного не проводил ветосмотр и не вакцинировал против сибирской язвы. В результате из-за выявленного очага заболевания в Панинском районе ввели режим ЧС и соответствующие карантину меры