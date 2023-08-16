Воронежцам показали, что появится на месте снесенного хлебозавода № 1

Вот такое здание появится вместо старинного красивого хлебозавода № 1. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В Воронеже утвердили проект здания переменной этажности, которое должно появиться на месте снесенного хлебозавода № 1. Оно будет выполнено в стиле промышленной архитектуры. Сейчас проходит процедура оформления разрешения на строительство.

Любопытно, что застройщик выбрал проект не победителя специально проведенного конкурса, а одного из его участников. Высота здания будет до 12 этажей. Пожелания общественности хоть в какой-то степени сохранить исторический облик разрушенного хлебозавода в компании-застройщике проигнорировали.

Напомним, сносить хлебозавод № 1 начали осенью 2020-го, а затем окончательно добили старое красивое здание, которое признали объектом культурного наследия только после того, как его уже нельзя было спасти. Застройщика в итоге всего лишь оштрафовали на 750 тысяч рублей, но юристы оспорили и это наказание.